Беби-бум закончился в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане стала падать рождаемость. В 2022 году на свет появилось 403,5 тысячи человек. Это на 10,5 процента (47,2 тысячи) меньше, чем в предыдущем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Telegram-канала DataHub_FCBK.

"В 2021-м показатель находился на многолетнем максимуме – 450,7 тысячи родившихся. К этому привела пандемия, точнее, ограниченный выбор альтернативного досуга во время карантинов 2020-го. Сейчас он снова вернулся на привычный уровень", - отметили аналитики.

Данные Бюро нацстатистики свидетельствуют о том, что снижение показателей рождаемости произошло во всех регионах. Наиболее заметное – на юге. Тут родилась почти половина всех детей (190,8 тысячи), но и снижение самое сильное ( минус 23,3 тысячи к уровню 2021 года).

"Меньше всего рождается на севере Казахстана: 68,7 тысячи человек, что является минимумом с 2012 года. При этом почти половина (30,2 тысячи) приходится на один город – Астану", - говорится в обзоре.

Число умерших также снизилось, причем куда более существенно – сразу на 26,6 процента до 134,7 тысячи человек. Таким образом показатель стал почти таким же, каким был до пандемии – 133,5 тысячи в 2019 году.

В результате естественный прирост составил 268,8 тысячи человек, увеличившись на 1,5 тысячи по сравнению с 2021 годом.