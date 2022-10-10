Беби-бум в Казахстане начал спадать

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Беби-бум в стране пошел на спад. По данным БНС АСПиР РК, в первом полугодии 2022 года в республике родилось 198,1 тысячи детей. Это на 8,4% или 18,1 тысячи человек меньше, чем в январе-июне прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub_FCBK.

С одной стороны, объяснить это можно именно ростом рождаемости в Iпервомполугодии 2021 года, который был связан с ограниченным выбором альтернативного досуга во время карантинов 2020-го. Но всё не так просто.

В семи (из 17) регионах республики рождаемость по итогам полугодия оказалась на минимуме по крайней мере за 11 лет. Это преимущественно самые "старые" регионы республики, расположенные на севере, востоке и в центре: Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.

Тут все логично: население регионов стареет, так что и рожать становится некому. Практически во всех этих регионах средний возраст женщин в 2021 году превышал 36 лет (при среднереспубликанском показателе в 33,1). Но и в Западно-Казахстанской области (где женщины помоложе) рождаемость по итогам шести месяцев оказалась на минимуме за девять лет, в Алматинской — за семь лет.

Пройдемся по югу. По сравнению с январем — июнем 2021 года число родившихся в Туркестанской области снизилось на 10,5%; в Алматинской — на 10,9%; в Жамбылской — на 13,1%; Кызылординской — на 7,5%; в Шымкенте — на 7,4%; в Алматы — на 4,2%. Но тут многое объясняется именно высокими показателями 2021-го. Но южный Казахстан в любом случае не переплюнуть ни одному другому (да и вместе взятым) макрорегиону республики: тут рождается 55% всех детей.

Собственно, лишь в двух регионах республики рождаемость осталась на уровне первого полугодия 2021-го. Это Астана (рост на 0,2%) и Мангистауская область (снижение на 0,5%).