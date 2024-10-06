Бэби-бум в день референдума отмечают в Алматинской области
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
34Фото: krasrab.ru
В Алматинской области в день референдума по вопросу строительства АЭС родился 71 младенец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
"День 6 октября, когда в стране проходил референдум, ознаменовался настоящим бэби-бумом - на свет появился 71 малыш. Из них 35 новорожденных - девочки и 36 - мальчики. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Этот символичный бэби-бум вселяет надежду и веру в светлое будущее страны", — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 октября казахстанцы пришли на избирательные участки для участия в референдуме по строительству АЭС.
Ранее сообщалось, что в Астане в этот день на свет появились 39 малышей.
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