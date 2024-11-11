База ВС США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
135Фото: Global Look Press
В районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу военная база США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
По информации СМИ, всего по американской базе было выпущено пять ракет. Они упали на территорию военного объекта.
О разрушениях и пострадавших информации нет.
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