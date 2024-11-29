База отдыха загорелась в Восточно-Казахстанской области
Пожарные успешно ликвидировали возгорание.
Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
159Фото: pixabay.com
В ночь на 29 ноября в Глубоковском районе ВКО случился пожар на территории базы отдыха "Богачи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня ночью на территории базы отдыха "Богачи" Глубоковского района ВКО произошло загорание отдельностоящего помещения. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев горение ликвидираванно на площади 12 кв.м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, напомнили пожарные.
Ранее сообщалось, что баня загорелась в одной из зон отдыха в Акмолинской области.
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