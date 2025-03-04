Холдинг "Байтерек" планирует выделить порядка 8 трлн тенге в 2025 году на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию национальных и инвестиционных проектов. Об этом сообщил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин на заседании правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Для достижения реализации задач Правительства по увеличению ВВП в 2025 году до 7%, холдинг планирует направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году. Для этих целей требуется капитализация холдинга в размере 1 трлн тенге ежегодно", - сказал Карагойшин.

Ожидается, что поддержка экономики на уровне 8 трлн тенге в 2025 году внесет вклад в прирост ВВП страны на 1,3%.

Для вовлечения ликвидности банков в кредитование экономики предлагается создание Гарантийного фонда для крупного бизнеса. Этот инструмент позволит финансировать стратегические проекты стоимостью от 7 млрд тенге, покрывая до 30% суммы кредита государственными гарантиями.

Кроме того, на базе фонда "Даму" будет запущен Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что его портфель к 2027 году достигнет 1 трлн тенге, что позволит поддерживать более 50 тыс проектов ежегодно — в пять раз больше, чем в 2024 году.

"Байтерек" определен финансовым оператором национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". На эти цели холдинг выделит 4,7 трлн тенге в течение пяти лет. В 2025 году финансирование составит 283 млрд тенге для покрытия наиболее проблемных участков.

В рамках поручения президента на весенне-полевые и уборочные работы через "Аграрную кредитную корпорацию" направлено 700 млрд тенге, из которых 202 млрд тенге уже выданы. Фермеры с недостаточным залоговым обеспечением смогут воспользоваться гарантиями фонда "Даму".

Для стимулирования экспорта "Байтерек" запускает торговый фонд объемом 200-500 долларов млн и формирует пул экспортно-ориентированных проектов, включая птицеводство и растениеводство. Среди ключевых задач - расширение экспортных каналов, стабилизация цен и развитие международного сотрудничества.