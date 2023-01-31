"Байтак" объявит партийный список кандидатов в мажилис 3 февраля

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Партия зелёных "Байтак" на предвыборном съезде в эту пятницу, 3 февраля, объявит партийный список кандидатов в мажилис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде пройдёт обсуждение и голосование за предвыборную платформу партии. В его работе примут участие делегаты со всех регионов страны. Съезд состоится в 11:00.

Напомним, в Казахстане несколько раз предпринимались попытки создать партию "зелёных". В итоге партия "Байтак" была учреждена в конце 2022 года с целью создания экологически устойчивого общества, отстаивания и проведения в жизнь принципов Зелёной политики — социальной справедливости, народной демократии и бережного отношения к экологии.