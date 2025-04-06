  • 6 Апреля, 22:59
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Байкер протаранил легковушку на трассе в Павлодарской области

Мотоциклист госпитализирован в больницу.

Сегодня, 20:56
АВТОР
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иллюстрация bazamoto.ru Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: иллюстрация bazamoto.ru

На трассе Павлодар-Омск, недалеко от села Павлодарское произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Водитель мототранспорта марки Kawasaki, по предварительным данным, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате мотоциклист госпитализирован в больницу. Проводится проверка", — говорится в сообщении.

Мотоцикл водворён на специализированную стоянку.

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