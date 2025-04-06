Байкер протаранил легковушку на трассе в Павлодарской области
Мотоциклист госпитализирован в больницу.
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
130Фото: иллюстрация bazamoto.ru
На трассе Павлодар-Омск, недалеко от села Павлодарское произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
"Водитель мототранспорта марки Kawasaki, по предварительным данным, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате мотоциклист госпитализирован в больницу. Проводится проверка", — говорится в сообщении.
Мотоцикл водворён на специализированную стоянку.
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