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РСК Сегодня, 12:56
153
Сегодня, 12:56
153
Фото: РСК

Байкер-кругосветник приехал на избирательный участок в Алматы на мотоцикле

Необычный избиратель прибыл голосовать на мотоцикле. Байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин на своем "стальном коне" объехал почти весь мир, а сегодня приехал на избирательный участок №469 в Алматы,передаёт BaigeNews.kz

Дождь и слякоть по словам байкера не преграда, чтобы исполнить свой гражданский долг. 

"Я не пропустил ни одни выборы. Мне небезразлична судьба государства, в котором я живу, поэтому считаю делом чести проявить свою гражданскую позицию. С флагом нашей страны я проехал более 400 тысяч километров, побывал в свыше 170 странах мира. У Казахстана сложилась хорошая репутация на мировой арене, наше государство знают как молодое и стремительно развивающееся, смело шагающее в будущее. Поэтому очень важно нам выбрать сильного капитана, который поведет наш корабль, под названием Казахстан, в дальнее плавание успешного и процветающего будущего", — поделился Дмитрий Петрухин.

Напомним,  20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. По республике начали работу 8150 избирательных участков. 

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#выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:56
153
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