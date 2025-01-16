Покидающий пост президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации призвал своих сограждан не допустить формирования в стране олигархии с участием крупнейших технологических миллиардеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам", — заявил 82-летний Байден в телевыступлении, транслируемом из Овального кабинета Белого дома.

Президент США предостерег американцев от роста влияния "технологического промышленного комплекса", что, напоминает Reuters, перекликается с прощальным обращением 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который в 1961 году говорил об опасности роста влияния "военно-промышленного комплекса" США (Эйзенхауэр считается автором этого термина).

При этом Байден не произнес имена глав крупнейших технологических компаний США, в том числе основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, самого богатого человека в мире, который стал влиятельным советником избранного президента США Дональда Трампа и пожертвовал на его предвыборную кампанию более 250 млн долларов.

Ранее стало известно, что на инаугурации Трампа будут присутствовать три миллиардера — Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Компании Цукерберга и Безоса внесли по миллиону долларов в фонд инаугурации политика.

Кроме того, Байден предупредил об опасности искусственного интеллекта и необходимости обеспечения контроля над тем, что он назвал "самой важной технологией нашего времени, возможно, всех времен".

В прощальной речи он также выразил обеспокоенность распространением дезинформации и попытками манипуляции общественным мнением — это, по его словам, также связано с ростом влияния технологических компаний.

"Американцы могут оказаться погребены под лавиной недостоверных сведений и дезинформации, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса гибнет, — сказал Байден. — Социальные сети отказываются от проверки информации. Правда затмевается ложью, рассказываемой ради получения власти и выгоды. Мы должны призвать социальные платформы к ответу, чтобы защитить наших детей, наши семьи от злоупотребления властью в условиях демократии", - сказал он.

В завершении своей речи Байден призвал американцев "стоять на страже" своей страны: "Будьте все хранителями пламени".