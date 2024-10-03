Байден: США не поддержат израильскую атаку на объекты ядерной программы Ирана

Президент США заявил, что не поддержит израильскую атаку на объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, передаёт BaigeNews со ссылкой на Euronews. Об этом Джо Байден заявил в среду на объединённой базе Эндрюс, вылетая в Северную и Южную Каролину, жители которых стали жертвами урагана "Хэлин".

Он отвечал на вопрос журналиста, поддержал бы он такое возмездие после того, как Иран выпустил до 180 ракет по Израилю во вторник.

"Ответ отрицательный. И я думаю, что такой ответ был... Мы обсудим с израильтянами, что они собираются делать, но все члены "большой семёрки" согласны с тем, что у них есть право на ответ", - сказал президент США Джо Байден.

Комментарии Байдена прозвучали после того, как он и другие лидеры "большой семёрки" обсудили по телефону в среду координацию новых санкций против Ирана.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры G7 “недвусмысленно осудили нападение Ирана на Израиль”, а Байден подтвердил “полную солидарность и поддержку Израиля и его народа Соединенными Штатами”. Все это время администрация давала понять, что призывает Израиль проявить сдержанность в ответ на ракетную атаку во вторник, которая, по словам Байдена, была “неэффективной и потерпела поражение”.

Эту позицию подтвердил и представитель Госдепартамента на ежедневном брифинге для прессы. Мэтью Миллер уточнил, что глава Госдепа Энтони Блинкен провёл переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить скоординированный ответ на нападение Ирана на Израиль. Он прокомментировал решение Израиля объявить генерального секретаря ООН "персоной нон грата", назвав этот шаг непродуктивным.

Между тем в Нью-Йорке в среду состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое нападению Ирана на Израиль. Антониу Гутерриш заявил, что его осуждение нападения Ирана на Израиль "должно было быть очевидным" из его вчерашнего заявления.

"Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Как это ни парадоксально, удары никак не способствуют делу палестинского народа или уменьшению его страданий", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

При этом Гутерриш призвал Израиль не препятствовать усилиям по прекращению огня как в Ливане, так и в секторе Газа. "События прошлой недели, прошлого месяца и, по сути, почти всего прошедшего года ясно показывают: настало время для немедленного прекращения огня в Газе с немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников”, и “необратимого прогресса на пути к решению проблемы сосуществования двух государств”, добавил он.

В ответ посол Израиля в ООН заявил, что последнее заявление Гутерриша, призывающее к деэскалации ближневосточного конфликта, "оторвано от реальности".

Посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани в свою очередь подчеркнул, что “ракетные удары Ирана были необходимым и соразмерным ответом на продолжающиеся террористические агрессивные действия Израиля в течение последних двух месяцев”.