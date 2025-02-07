Член палаты представителей конгресса США от штата Южная Каролина Нэнси Мэйс заявила обвинила предыдущую администрацию президента Джо Байдена в жестоких опытах, на которые уходили деньги налогоплательщиков. Ее выступление опубликовали на сайте Комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе.

По ее словам Мейс, Байден с вице-президентом Камалой Харрис потратили почти $10 млн федеральных денег на создание трансгендерных крыс, мышей и обезьян. Конгрессмен подчеркнула, что такие эксперименты не только жестоки, но и бессмысленны, потому что в 90% случаев препарат, который оказывается эффективным для лечения животных, не приносит пользы человеку. Экперименты были болезненными и смертельными по хирургии и гормональной терапии животных в университетах по всей стране.

Также администрация Байдена финансировала исследования о восприимчивости животных к передозировке наркотиков, а также возможности заразиться ВИЧ.