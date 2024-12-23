Президент США Байден смягчил приговоры большинству из сорока осуждённых по федеральным законам заключенных, приговорённых к смертной казни. Вместо этого они будут отбывать пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Дональд Трамп не сможет отменить это решение, когда вступит в должность в январе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC .

"Я осуждаю этих убийц, скорблю по жертвам их подлых деяний и сочувствую всем семьям, которые понесли невообразимые и невосполнимые потери, — говорится в заявлении Байдена. — Но, руководствуясь своей совестью и опытом работы в качестве общественного защитника, председателя судебного комитета Сената, вице-президента, а теперь и президента, я как никогда убежден, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне".

Противники смертной казни напоминали, что избранный президент Дональд Трамп поддерживает смертную казнь и во время своего первого срока возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после почти двадцатилетнего перерыва: все 13 приговоров были приведены в исполнение в последние шесть месяцев его пребывания на посту.

Помилование распространяется на всех федеральных смертников, кроме трёх, осужденных за терроризм или массовые убийства на почве ненависти: Джохара Царнаева, осуждённого за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, Дилана Руфа, застрелившего девять прихожан церкви в Чарльстоне в 2015 году, и Роберта Боуэрса, ворвавшегося в синагогу в центре еврейской общины Питтсбурга и убившего 11 прихожан в 2018 году.

Решение Байдена также не отразится на приговорённых к смерти в судах штатов, которых, по данным Информационного центра по смертной казни, насчитывается около 2 250 человек. За время президентства Байдена в штатах было приведено в исполнение более 70 смертных приговоров.