Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден в обращении к нации рассказал, почему принял решение выйти из президентской гонки, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

"Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций", - сказал он.

По словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед — "передать эстафету новому поколению".

"Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов — и да, молодых голосов". "Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни", - добавил он.

Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.