Байден не поедет на коронацию Чарльза III

Фото: telegraph.co.uk

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации короля Великобритании 6 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Telegraph.

"Не ожидается, что президент США присоединится к десяткам глав государств на мероприятии 6 мая. Вместо себя он отправит делегацию. При этом рассматривается одна возможность, согласно которой первая леди Америки Джилл Байден могла бы присутствовать на коронации", — сообщил изданию источник, близкий к администрации Байдена.

Источник также указал на возраст президента, сказав, что "зарубежные поездки отнимают у него немало сил".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла.

Само мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве. В нём примут участие главы государств со всего мира, в том числе из Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Все три президента ЕС: Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола и Шарль Мишель.