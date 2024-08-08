Байден не исключил нового "штурма Капитолия" в случае победы Харрис

Президент США Джо Байден не уверен, что передача власти в январе 2025 года после президентских выборов в США пройдет мирно, если Дональд Трамп проиграет Камале Харрис, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Он имеет в виду то, что говорит, мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет в виду это. Все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, это будут украденные [выборы]. Посмотрите, что они пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса. Вы не можете любить свою страну, только когда побеждаете", – сказал Байден в интервью CBS News.

На предвыборном митинге в Огайо Трамп упомянул о "кровавой бане", которая ждет США в случае его поражения. Кандидат от Республиканской партии позже пояснил, что имел в виду экономические последствия. Во время июньских дебатов с Байденом Трамп, отвечая на вопрос, примет ли он результаты ноябрьских выборов, заявил, что сделает это, "если это будут честные, законные и хорошие выборы".