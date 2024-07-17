Джо Байден назвал условие выхода из президентской гонки, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Глава Белого дома сделал это в интервью одному из американских телеканалов.

"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема со здоровьем", – заявил действующий президент США.