  • 17 Июля, 13:40
  • BAIGENEWS

Байден назвал условие выхода из президентской гонки

Сегодня, 12:54
АВТОР
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U.S. Department of State Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: U.S. Department of State

Джо Байден назвал условие выхода из президентской гонки, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Глава Белого дома сделал это в интервью одному из американских телеканалов.

"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема со здоровьем", – заявил действующий президент США.

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