Байден назвал условие выхода из президентской гонки
Сегодня, 12:54
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Сегодня, 12:54Сегодня, 12:54
121Фото: U.S. Department of State
Джо Байден назвал условие выхода из президентской гонки, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Глава Белого дома сделал это в интервью одному из американских телеканалов.
"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема со здоровьем", – заявил действующий президент США.