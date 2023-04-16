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Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области
В Павлодарской области готовятся к очередному туристическому сезону. По информации чиновников, львиная доля отдыхающих приезжает в Баянаульский район, который входит в ТОП-10 рейтинга привлекательности для туристов, однако специалисты намерены развивать и другие направления, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году в Баянаульском районе хотят расширить возможности отдыха, в частности привлечь больше отдыхающих на озеро Сабындыколь, тогда как в прошлые годы самым популярным и живописным курортом региона считалось озеро Жасыбай.
По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, есть инвестор, который уже активно осваивает окрестности Сабындыколя. Уже построено 15 домов отдыха, а к старту сезона, который обычно запускают к середине июня, отдыхающим уже будет где остановиться.
Полная же реализация проекта запланирована на следующий год. В целом, ежегодно главную ставку по туризму чиновники делают, конечно, на Баянаульский район.
"Основной упор — на Баянаульский район, это не секрет. Отмечу, что это озёра Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр. Также есть озеро Биржанколь, которое в последнее время тоже набирает популярность среди туристов, часто туда выезжают люди на рыбалку. В прошлом году Баянаульский район посетили около 70 тысяч туристов, в том числе — внутренние и иностранные. По статданным, здесь есть 53 места для размещения: в том числе гостиницы, дома отдыха, кемпинги", — говорит руководитель отдела туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Дархан Ермагамбетов.
Собеседник отмечает, что зимний туризм в регионе, в основном, опирается на горно-лыжную базу, расположенную у подножья горы Мырзашокы. Ежегодно этот ещё молодой, только строящийся, курорт принимает около пяти тысяч гостей.
"Сама база предоставлена подрядчику, который её обслуживает. В этом году он планирует расширение: построить на этой же базе дом отдыха, чтобы туристы остановиться на отдых с ночёвками и могли посещать курорт круглогодично. В ближайшие годы акимат планирует подвести воду к Мырзашокы и построить дороги", — рассказал Дархан Ермагамбетов.
По расчётам чиновников, наплыв туристов в 2023 году ожидается ещё больше. Обороты набирает внутренний туризм. Много людей приезжает из других регионов Казахстана, а также из России. Специалисты управления ежегодно организуют информационные туры для турфирм, туроператоров, приглашают СМИ и блогеров. Стараются охватить таким образом максимально всех, чтобы перед началом сезона как можно больше людей узнали о преимуществах отдыха в Павлодарской области.
К слову, туристов привлекают ещё и соленые озера. Также в Щербактинском районе развивается паломнический туризм: большой поток гостей едет к мавзолею Габдул Уахит Хазрета.
"Помимо Баянаула популярные направления для туризма: солёные озёра в Щербактинском районе и районе Аккулы, а также Павлодарский и другие районы, через которые проходит река Иртыш. Здесь преимущественно развит внутренний туризм. Предприниматели размещают свои проекты вдоль Иртыша, особенно летом. Если говорить о развитии туризма в Щербактинском районе, то там есть знаменитое солёное озеро Маралды и Шалдайский бор. По озеру Маралды инвестор и АО "СПК" создали совместное предприятие. Проект рассчитан на три года. Предприниматель вкладывает деньги в развитие курорта, акимат в свою очередь обеспечивает инфраструктурную часть плана. В этом году в зоне отдыха планируют расширение, " — рассказывает Дархан Ермагамбетов.
По мнению собеседника, туристов к солёным озерам влечёт неизведанное: лечебные грязи и сама вода — уникальны. Подобных водоёмов в других регионах мало. В Павлодарской области отдыхающие предпочитают останавливаться возле озёр на 2-3 дня.
В целом, в регионе подготовка к туристическому сезону находится на финальной стадии.
К слову, во время своего визита в Павлодарскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на развитие креативной индустрии и туризма.
По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, после поручения главы государства профильное министерство приступило к разработке программного документа. Участие в его создании принимают все, и после его составления будет предельно понятно, в каком направлении двигаться.
"Мы ежегодно проводим мероприятия, наша задача — упор на внутренний туризм, а с недавнего времени — на креативный туризм. В этом году мы планируем организовать девять мероприятий по привлечению туристов. Информационный тур, также мы будем проводить открытие летнего и зимнего сезонов. На июль запланирован фестиваль национальной кухни, цель которого — популяризация гастрономического туризма, национальной кухни. Также ожидается ежегодная туристская выставка в Павлодаре. Мы планируем провести передвижную выставку в Щербактинском районе", — добавил Дархан Ермагамбетов.
Отдельное внимание собеседник уделил ещё одному бренду Павлодарской области — арбузному фестивалю.
"Арбузы — это фишка нашего региона. Все знают, что к концу сентября у нас активно поспевают арбузы. Не во всех регионах это есть. Мы этим славимся и стараемся эти вещи показывать", — делится руководитель отдела.
Между тем, чиновники на данный момент формируют еще и пул инвестпроектов. Новые идеи собирают до 2028 года. Немало предложений по Павлодару. Например, строительство новых гостиниц, придорожного сервиса.
Кстати, летом можно хорошо отдохнуть и в самом областном центре. Насладиться красотой природы, погулять по набережной Иртыша, устроить пикник на берегу Усолки, побывать на грандиозных концертах под открытым небом, которые устраивают на сцене Ertis Promenade каждые выходные.
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