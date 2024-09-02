Баян похитил абитуриент при поступлении в вуз Астаны

В Астане 18-летний абитуриент украл музыкальный инструмент из университета, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны, в день подачи документов в учебное заведение, молодой человек обнаружил инструмент в кабинете университета. Абитуриент тайно проник в кабинет и вынес баян через главный вход. Своими действиями он причинил материальный ущерб в размере 150 тысяч тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний абитуриент данного университета. Он дал признательные показания", — сообщили в ведомстве.

Свой поступок парень объясняет тем, что нуждался в инструменте для предстоящего выступления на коммерческом мероприятии.

Похищенный инструмент был изъят и возвращен в учебное заведение.