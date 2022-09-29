Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма

Фото: lada.kz

В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён, по всей видимости, реквизит, оставленный после съёмок фильма в урочище Бозжыра в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Тут жгли костры, хотя это запрещено. В общем, кино сняли - бардак оставили. Тут полно мусора со всех сторон. Съёмки давно закончились, а мусор не убрали", - пожаловался житель Актау.

Он просит компетентные органы обратить внимание на мусор в урочище Бозжыра, разобраться и привлечь к ответственности виновных лиц.

Продюсер Баян Максаткызы отреагировала на данное видео, отметив, что в урочище Бозжыра её съёмочная группа снимает фильм о голодоморе, получив на это необходимое разрешение.

"Хочу разъяснить всем, кто недопонял и повёлся на провокационное видео. Фильм о голодоморе мы ещё не досняли на Бозжыре. Завтра, 29 сентября, мы возвращаемся туда и доснимаем в сгоревших декорациях, и после этого мы все уберём, естественно. Мы это делаем всегда на всех съёмках. Не надо нас гнобить и позорить. Мы никогда не оставляли за собой мусор мы не можем себе это позволить", - сказала Баян Максаткызы в stories в своём Instagram.

Продюсер рассказала о начале съёмок данного фильма в середине сентября.

"Кто-то должен сказать правду?! Мы приступаем к съёмкам полнометражного кино о трагедии казахского народа, о миллионах погибших от голода, о жестокости советской власти, о том, как уничтожали нацию. Тот, кто не знает прошлого, не имеет настоящего. Каждый казах должен знать свою историю!" - написала она в соцсетях.