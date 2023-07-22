Баян Алагузова поделилась фото из роддома

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram поделилась фото с выписки своей дочери из роддома, передаёт BaigeNews.kz

Накануне старшая дочь Баян Алагуловой — Айсауле Бахытбек стала мамой во второй раз. У полуторагодовалой Сафии появилась сестрёнка. Судя по интерьерам в социальных сетях, выписка проходила в родильном доме "Рахат" в Алматы.

"Мои девочки", — подписала трогательное фото Баян Алагузова.

Подписчики поздравили актрису со счастливым событием, отметив, что в этой компании на фото "Баян сама как девочка".