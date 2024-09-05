Бауыржана Сыздыкова освободили от должности вице-министра по ЧС

С 2001 по 2006 годы был старшим офицером областного Управления по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

С 2006 по 2010 годы - начальник отдела защиты населения и территории, гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области.

С 2010 по 2012 годы - начальник Управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС РК.

После был замначальника и начальником ДЧС Актюбинской области.

С 2019 по 2020 годы – начальник ДЧС Нур-Султана.

С декабря 2020 года по август 2023 года - председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

В сентябре 2023 года назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям.