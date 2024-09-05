Бауыржана Сыздыкова освободили от должности вице-министра по ЧС
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Постановлением правительства Бауыржан Сыздыков освобождён от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.
Сыздыков родился 14 июня 1973 года в селе Задарья Бугунского района Чимкентской области.
В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности "Врач гигиенист-эпидемиолог", в 2010 году - Академию Гражданской защиты МЧС Российской Федерации, в 2019 году - Московский финансово-промышленный университет "Синергия", магистр юриспруденции, в 2022 году - Национальный университет обороны Минобороны РК.
С 2001 по 2006 годы был старшим офицером областного Управления по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.
С 2006 по 2010 годы - начальник отдела защиты населения и территории, гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области.
С 2010 по 2012 годы - начальник Управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС РК.
После был замначальника и начальником ДЧС Актюбинской области.
С 2019 по 2020 годы – начальник ДЧС Нур-Султана.
С декабря 2020 года по август 2023 года - председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.
В сентябре 2023 года назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям.
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