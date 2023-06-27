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пресс-службы правительства РК Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34
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Фото: пресс-службы правительства РК

Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики

Постановлением правительства Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики РК. Об этом сообщает пресс--служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году.

Он окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра.

Кудайбергенов является обладателем стипендии "Болашак", членом президентского молодёжного кадрового резерва 2021 года.

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Сегодня, 09:34
155
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