Бауыржана Кудайбергенова освободили от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Он родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет. Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента РК. В 2022-2023 годах занимал должность советника премьер-министра РК. С 27 июня 2023 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.