Он родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет. 

Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

Занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента РК.

В 2022-2023 годах занимал должность советника премьер-министра РК.

С 27 июня 2023 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.