Бауыржан Кудайбергенов освобождён от должности вице-министра нацэкономики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бауыржана Кудайбергенова освободили от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Он родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.
Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента РК.
В 2022-2023 годах занимал должность советника премьер-министра РК.
С 27 июня 2023 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
Самое читаемое
- Чиновники ЗКО оказались за решеткой за взятки и незаконные сделки с землей
- Депутаты требуют мониторинг состояния школ после инцидента в Атырау
- Полицейский погиб в Туркестанской области
- Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов
- Шутка пятиклассника обернулась большими проблемами для его родителей в Костанае