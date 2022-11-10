Бауыржан Исламхан вновь усилит сборную Казахстана

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Бауыржан Исламхан после двухлетней дисквалификации получил вызов в сборную Казахстана. Футболист готовится выйти на поле в матчах против команд Узбекистана и ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал федерации.

Подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены.

Тренерский штаб сборной в течение месяца проводил работу с Исламханом по физической подготовке. В итоге наставники приняли решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

"Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам", – прокомментировал Магомед Адиев.

В последний раз Бауыржан играл за сборную Казахстана в сентябре 2020 года в матче против Беларуси.