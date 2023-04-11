Бауыржан Байбек спонсировал установку бюста пианистки в одном из городов Германии

Фото: ln-online.de

Стало известно местонахождение бывшего акима Алматы Бауыржана Байбека. Его фото опубликовало немецкое издание Lübecker Nachrichten, передаёт BaigeNews.kz.

В статье, к которой относится фото, говорится о том, что некоммерческая организация торжественно открыла памятник великому музыканту Эвелинде Тренкнер в городе Любеке.

"Донор работы также присутствовал на открытии бюста", - сказано в публикации.

На фото изображены скульптор Клаус Герц, донор - Бауыржан Байбек, Антье Петерс-Хирт из благотворительного фонда и Дагмар Поль Лаукамп из Общества Шварвенка.

Из биографии Байбека известно, что он имеет два высших образования: музыкальное-педагогическое и внешнеэкономическое.

Он отличием окончил музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой в Алматы, в 1992 году поступил в Консерваторию имени Курмангазы, но не окончил обучение. В 1994-1998 годах по стипендии "Болашак" находился в Германии, где сначала окончил годовую программу Института имени Гёте по специальности "Немецкий язык" (TestDaF). Затем обучался в бесплатной Высшей музыкальной школе Любека (1995-1998), специальность - педагог.

По положению выпускник международной стипендии президента РК Казахстан "Болашак" "обязан по окончании обучения возвратиться в Казахстан для отработки". Байбек работал референтом, атташе по культуре в генеральном консульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне, затем - третьим секретарём в экономическом отделе посольства Казахстана в Берлине.