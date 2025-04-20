В Астане прошла тёплая и душевная акция, объединившая жителей разных национальностей и вероисповеданий. Поводом для встречи стал православный праздник Пасхи, а целью — напомнить всем, как важно сохранять дружбу и взаимное уважение между людьми, живущими бок о бок в одном городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Мероприятие развернулось на площади у Монастырского храма. После литургии и крестного хода здесь собрались не только прихожане, но и представители других этносов. Начался настоящий символический обмен добротой: дети православных верующих раздавали гостям крашеные пасхальные яйца, а в ответ получали ароматные баурсаки.

"Мы пришли не просто с баурсаками — мы пришли с теплом и уважением. Хочется поддержать православных друзей, ведь мы живём в одном доме — в нашей столице. Пусть у всех будет праздник, независимо от национальности и веры", — поделилась Адия Ильяс, одна из участниц акции.

Такой искренний жест стал наглядным примером того, как в Астане ценят межнациональную гармонию и поддерживают атмосферу настоящего единства. В этот день слова о дружбе звучали не с трибун, а в простых угощениях, улыбках и добрых пожеланиях, считают жители столицы.

Ранее, в Астане прошёл необычный мастер-класс по росписи пасхальных яиц и приготовлению теста для куличей.

Напомним, христиан с праздником поздравил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.