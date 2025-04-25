В Казахстане запущен уникальный онлайн-портал "Батырларға тағзым" (batyrlarga-tagzym.kz), созданный Министерством культуры и информации РК в память о казахстанцах, сражавшихся в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz. Проект направлен на сохранение героической истории и передачу памяти о подвиге фронтовиков будущим поколениям. Портал уже включает информацию о более чем 677 000 ветеранов, среди которых 365 Героев Советского Союза, четыре дважды Героя и 19 кавалеров ордена Славы.

Сайт не только предоставляет доступ к базе данных, но и даёт возможность пользователям добавлять истории своих родных, загружать фотографии, вносить новых героев и находить фото и биографии своих предков. Это делает портал по-настоящему народным хранилищем памяти, объединяющим людей, желающих отдать дань уважения защитникам Родины. Кроме того, платформа постоянно обновляется и предоставляет доступ к новостям, связанным с ветеранским движением и историей Великой Отечественной войны.

Инициатива приобретает особое значение в преддверии 80-летия Победы, к которому по всей стране запланировано более 200 памятных мероприятий. Новый портал становится цифровым монументом героизму казахстанцев и важным шагом в сохранении национальной истории.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане более 500 улиц назовут в честь героев ВОВ.