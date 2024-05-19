Батырхану Шукенову посвятили подземный переход в Семее

В Семее один из подземных переходов посвятили памяти легендарного музыканта Батырхана Шукенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал abainewskz.

В настоящее время проводится капитальный ремонт подземного перехода на улице Каюма Мухамедханова, который посвящён памяти основателя и солиста поп-группы "А’Студио", заслуженного деятеля искусств Батырхана Шукенова.

Напомним, он скоропостижно скончался 29 апреля 2015 года в своей московской квартире. 18 мая, талантливому певцу исполнилось бы 62 года.

По информации городского акимата, мурал Батырхана Шукенова находится на завершающей стадии, а также планируется, что в подземном переходе будут звучать его песни, полюбившиеся миллионам слушателей.