open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Sports.kz Сегодня, 04:25
154
Сегодня, 04:25
154
Фото: Sports.kz

Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом

Известный казахстанский боксер первой полусредней весовой категории Батыр Джукембаев после своего первого боя на родине выступил с заявлением, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

"Ассаламалейкум всем! В первую очередь хочу поблагодарить Вас всех! Даст бог благодаря Вашей поддержке и нашему труду мы и дальше будем Вас радовать победами. Это мой первый бой на родине. Было нелегко, думаю, хороший получился бой. Даст бог в следующем году меня ждут большие поединки. Всем, кто пришел поддержать меня выражаю большую благодарность", — сказал боксер из Казахстана после боя с южноафриканцем Ксолани Мкотхели (19-7, 12 КО), которого он победил техническим нокаутом на вечере бокса в Алматы.

Отметим, что этот бой стал первым для Джукембаева с мая 2021-го года.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт #победители
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:25
154
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх