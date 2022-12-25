Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом

Известный казахстанский боксер первой полусредней весовой категории Батыр Джукембаев после своего первого боя на родине выступил с заявлением, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

"Ассаламалейкум всем! В первую очередь хочу поблагодарить Вас всех! Даст бог благодаря Вашей поддержке и нашему труду мы и дальше будем Вас радовать победами. Это мой первый бой на родине. Было нелегко, думаю, хороший получился бой. Даст бог в следующем году меня ждут большие поединки. Всем, кто пришел поддержать меня выражаю большую благодарность", — сказал боксер из Казахстана после боя с южноафриканцем Ксолани Мкотхели (19-7, 12 КО), которого он победил техническим нокаутом на вечере бокса в Алматы.