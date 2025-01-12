В российском Саратове состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором "Автодор" принимал "Астану", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева одержали победу с разгромным счетом — 106:64 (31:13, 26:16, 26:20, 23:15). Самым результативным игроком матча стал Брайант Кроуфорд ("Автодор"), набравший 21 очко. Лучший у "Астаны" — Аскар Майдекин — 16 очков.

Отметим, что для "Астаны" это уже 24-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ со старта сезона. В нынешнем сезоне казахстанский клуб пока не сумел одержать ни одной победы. Следующий матч "Астана" проведет в гостях против казанского УНИКСа, который входит в тройку лучших команд лиги — эта игра состоится 15 января. Затем 21-го числа "Астана" дома сыграет с красноярским "Енисеем".