Digital Almaty 2025, который пройдет 31 января и 1 февраля, станет настоящей витриной передовых технологий в сфере робототехники. Форум предложит не только демонстрацию инновационных решений, но и возможность лично увидеть, как роботы меняют наш мир, делая его более безопасным, эффективным и удобным, рассказала PR-директор Форума Digital Almaty 2025 Ляззат Сагындыкова.

Промышленные роботы

Роботы от Kuka и Kawasaki способны ускорить сварочный процесс в 3–6 раз. Они обеспечивают исключительное качество соединений благодаря строгому соблюдению технологии и значительно снижают риск травматизма, поскольку исключают участие человека в опасных операциях.

Вместе с тем промышленные роботы выполняют операции по перемещению грузов. Они способны перемещать тяжелые грузы на складах или производственных линиях в условиях, вредных здоровья для человека. По сравнению с человеком, роботы могут работать в экстремальных условиях, включая высокие или низкие температуры, запыленность и влажность. Преимуществом является то, что для машин нет ограничений в часах работы.

Сервисные и развлекательные роботы

Наверняка вы ни раз встречали в соцсетях видео с роботами-официантами, которые разносят заказы в ресторанах. Однако официанты – это далеко не весь перечень профессий в сфере обслуживания, которые может заменить робот. Так, на выставке Digital Almaty 2025 вы сможете своими глазами увидеть, как кибернетический помощник выполняет работу баристы. Гости форума также смогут поучаствовать в соревнованиях на точность с роботами-баскетболистом.

Кроме того, роботы уже широко применяются в уборке помещений. Они работают с высокой производительностью, обеспечивая идеальную чистоту даже на больших площадях. Благодаря постоянной скорости и отсутствию усталости, они идеально подходят для долгих смен.

Коллаборативные роботы (cobots)

Коботы — это роботы, разработанные для взаимодействия с людьми в общей рабочей среде. В отличие от традиционных промышленных роботов, которые работают в изолированных зонах, они безопасны для совместной работы без необходимости ограждений. Коботы способны работать рядом с сотрудниками, поддерживая их в сложных или монотонных задачах. Например, сборка деталей, упаковка или тестирование продуктов.

Такие роботы уже активно используются в автомобильной промышленности, например, при сборке кузовов, сварке и покраске.

Оборудование для 3D-печати

Ни для кого не секрет, что сегодня 3D-печать становится неотъемлемым элементом современного производства. На выставке Digital Almaty 2025 будут продемонстрированы напечатанные песчаные литейные формы. Таким образом время производства формы сокращается с традиционных нескольких дней до нескольких часов.

Также на робозоне будет продемонстрирован робот для 3D-печати металлической проволокой, с помощью которой создаются износостойкие детали сложной формы. С помощью такого оборудования можно быстро изготовить сломанную деталь или несерийное изделие.

Роботы для диагностики и мониторинга

На выставке будут представлены беспилотные летательные аппараты, дроны, которые могут мониторить поля для выявления проблем с растениями, внесения удобрений или точного полива. Также они использоваться для борьбы с пожарами – такие роботы уже установлены в лесных массивах Казахстана и эффективно обнаруживают возгорания на ранних стадиях.

Особое внимание будет уделено роботам, работающим в труднодоступных местах. К примеру, автоматизированным помощникам, которые могут обследовать трубы, выявляя утечки и повреждения.

Робот-собака

Для повышения безопасности в шахтах внедряют робота-собаку, разработанного департаментом развития и инноваций филиала автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" в Алматы. Робот оснащен камерой с обзором 360 градусов, тепловизором и газоанализатором. Он может функционировать как в автономном, так и в ручном режимах. Функциональность робота-собаки заключается в том, что он проводит мониторинг состояния воздуха в шахтах, собирая данные о концентрации газов. При обнаружении опасных уровней углекислого газа или низкого содержания кислорода автоматически отправляет сигнал тревоги в диспетчерский центр на поверхности, позволяя оперативно реагировать и при необходимости эвакуировать работников.

Приходите на Digital Almaty 2025 и убедитесь, что реальность, в которой роботы играют ключевую роль в различных отраслях, уже наступила.