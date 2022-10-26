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Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма
Директор Экспертного института европейского права и прав человека, доктор юридических наук Марат Башимов назвал амнистию для участников январских событий высочайшим актом гуманизма, передаёт BaigeNews.kz.
"Под амнистию подпадают 1,5 тысячи человек - это неслыханный акт гуманизма, высочайший. Я, доктор юридических наук, 30 лет всех студентов учу: "Если ты совершил противоправные деяния, то ты отвечаешь за это. Наказание неотвратимо. Все равны перед законом и судом". А тут такой акт гуманизма. За это нужно быть благодарными. Январские события - это порождение нищеты, социального недовольства. Много вопросов, которые толкнули людей выйти на улицы. В Европе никто бы протестующих не пожалел. У нас пошли на это, понимая определённые проблемы", - считает Марат Башимов.
Но допускать повторения январских событий нельзя, подчеркнул эксперт.
"Была попытка свержения конституционного строя, и один бог знает, кто бы тогда пришёл к власти. Сотрудники департаментов Комитета национальной безопасности, которые до последнего должны были отстреливаться, сдали свои здания со всеми документами. Что это такое? Это шок. (...) Самое важное, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, глава государства, как гарант прав и свобод человека по Конституции Казахстана, объявил амнистию. И предупредил, что тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", - сказал Марат Башимов.
Он отметил, что в скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, "проявил двуличие и трусость".
"Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших её, будет продолжено. Тем самым, принципы справедливости, равенства, приоритета прав человека стояли и будут стоять во главе угла политики главы государства и будут дальше претворяться в жизнь", - добавил Марат Башимов.
19 октября в Мажилисе одобрили законопроект по амнистии для участников январских событий. 1 сентября в своём послании о ней объявил президент.
По информации заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, под амнистию подпадёт около 1,5 тысячи казахстанцев. Уголовные дела возбудили в отношении 1,6 тысячи человек. То есть большую часть из них либо освободят, либо им смягчат наказание. За тяжкие преступления срок сократят на три четвертых от назначенного судом, а за особо тяжкие – наполовину. Если же в день, когда закон вступит в силу, осужденному осталось отбывать меньше года, то весь этот срок сократят. С тех, кто уже отбыл наказание, могут снять судимость.
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