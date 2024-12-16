Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал покидать страну заранее, его послание опубликовали на странице канцелярии экс-главы государства в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".

"Я не покинул родину спланировано, как это пытаются преподать. И я не покидал ее в последние часы сражений. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря. <...> В ходе тех событий ни мной, ни кем-либо другим не поднимался вопрос об убежище или отставке", — заявил он.

По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска.

"Москва потребовала, чтобы командование базы организовало мою немедленную эвакуацию в Россию вечером 8 декабря. Это произошло через день после падения Дамаска", — отметил Асад.

Бывший президент подчеркнул, что он не отказывался от своего народа и армии, а его отъезду из страны предшествовали коллапс вооруженных сил САР и паралич государственных институтов. Он также отметил, что было бессмысленно президенту оставаться в стране после захвата власти "террористами".

Напомним, с конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.

Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.

Позднее СМИ сообщили, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.