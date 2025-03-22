"Барыс" завершил худший сезон в истории поражением от "Салавата Юлаева"
Команда впервые заняла последнее место в лиге.
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Астанинский "Барыс" провёл заключительный матч сезона в Континентальной хоккейной лиге, встретившись на домашнем льду с уфимским "Салаватом Юлаевым". Поединок завершился очередным поражением казахстанской команды со счётом 1:4, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на Sports.kz.
Уже в первом периоде "Барыс" пропустил две безответные шайбы. Во втором Аслан Жусупбеков сумел сократить отставание, однако в заключительной двадцатиминутке гости забросили ещё две шайбы, поставив точку в игре.
Этот сезон стал для "Барыса" самым неудачным в истории — команда впервые заняла последнее место в лиге.
Итоги встречи; "Барыс" (Астана) — "Салават Юлаев" (Уфа) 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Несмотря на провальный сезон, болельщики надеются, что клуб сможет сделать выводы и вернуться в следующем году более конкурентоспособным.м
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