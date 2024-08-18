"Барыс" вырвал победу в матче за "бронзу" Кубка президента РК

Астанинский "Барыс" провел матч с хабаровским "Амуром" за третье место Кубка президента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде "Амур" открыл счет благодаря точному броску Артура Гиздатуллина, на что хозяева площадки ответили голом Уэйда Эллисона. После этого Девин Броссо вновь вывел российскую команду вперед. "Барыс" вновь сравнял счет — отличился Аслан Жусупбеков. Игра перешла в овертайм, где победу "Барысу" принес Коннор Смит — 3:2.

Таким образом, "Барыс" стал бронзовым призером Кубка президента РК. В финале между собой сыграют сборная Казахстана и тольяттинская "Лада".

Отметим, что первая встреча команд в рамках кругового турнира завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барыса". В матчах против "Лады" и сборной Казахстана хабаровчане также потерпели поражения.