open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева" и вернулся плей-офф КХЛ
sports.kz Сегодня, 19:56
182
Сегодня, 19:56
182
Фото: sports.kz

"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева" и вернулся плей-офф КХЛ

Астанинский "Барыс" дома сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым". Матч Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 2:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб находился на пятом месте Восточной конференции лиги, а казахстанский соответственно девятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Бракко-Вей-Михайлис; Шалапов-Грэм, Савицкий-Шайхмедденов-Рахманов; Ножье-Гайтамиров, Максимов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Муратов.

Гости выиграли первый период с минимальным перевесом, во втором ничего не изменилось, а в заключительной хозяева сравняли усилиями Аркадия Шестакова, а затем Егор Петухов принес им победу — 2:1. Решающую шайбу в ворота соперника астанчане забросили за 48 секунд до конца третьего периода.

6 декабря "Барыс" в Астане встретится с казанским "Ак Барсом".

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #хоккей
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:56
182
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх