"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева" и вернулся плей-офф КХЛ

Фото: sports.kz

Астанинский "Барыс" дома сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым". Матч Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 2:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб находился на пятом месте Восточной конференции лиги, а казахстанский соответственно девятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Бракко-Вей-Михайлис; Шалапов-Грэм, Савицкий-Шайхмедденов-Рахманов; Ножье-Гайтамиров, Максимов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Муратов.

Гости выиграли первый период с минимальным перевесом, во втором ничего не изменилось, а в заключительной хозяева сравняли усилиями Аркадия Шестакова, а затем Егор Петухов принес им победу — 2:1. Решающую шайбу в ворота соперника астанчане забросили за 48 секунд до конца третьего периода.

6 декабря "Барыс" в Астане встретится с казанским "Ак Барсом".