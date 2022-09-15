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ХК "Барыс" Вчера, 23:34
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Фото: ХК "Барыс"

"Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ

Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу астанчан. У победителей шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (18-я минута), Энтони Луис (36-я, 59-я), Иван Мищенко (44-я) и Линден Вей (45-я). В составе проигравших отличились Владимир Ткачев (40-я), Сергей Толчинский (46-я) и Владимир Брюквин (51-я).

 
 
 
 
 
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Публикация от HC Barys | Хоккейный клуб "Барыс" (@barys_official)

Таким образом "Барыс" отпраздновал вторую победу подряд в КХЛ и с пятью очками поднялся с девятого места на восьмое в таблице Восточной конференции, в которой "Авангард" с одним баллом в активе занимает предпоследнее, десятое место.

Отметим, что команды сыграют между собой уже 16 сентября в столице Казахстана.

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#хоккей #спорт #Барыс ХК
Вчера, 23:34
211
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