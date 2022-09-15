"Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу астанчан. У победителей шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (18-я минута), Энтони Луис (36-я, 59-я), Иван Мищенко (44-я) и Линден Вей (45-я). В составе проигравших отличились Владимир Ткачев (40-я), Сергей Толчинский (46-я) и Владимир Брюквин (51-я).

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Таким образом "Барыс" отпраздновал вторую победу подряд в КХЛ и с пятью очками поднялся с девятого места на восьмое в таблице Восточной конференции, в которой "Авангард" с одним баллом в активе занимает предпоследнее, десятое место.

Отметим, что команды сыграют между собой уже 16 сентября в столице Казахстана.