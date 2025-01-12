Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу "Ак Барса".

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) — Бекетаев-Данияр, Сетдиков-Николишин-Савицкий; Хохлов-Антипин, Асетов-Шайхмедденов-Бурдасов; Гайтамиров-Королев, Жафяров-Рахманов-Панюков; Диханбек-Кенесбай, Кайыржан-Логвин-Гросс.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Иван Николишин и Кирилл Савицкий вывели гостей вперед, однако еще до перерыва соперник отыгрался. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где Михаил Рахманов и Алихан Асетов могли принести победу гостям, но россияне снова выровняли положение. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Ак Барс". Казахстанский клуб прервал серию из девяти подряд поражений в лиге.

Следующий матч "Барыс" проведет 19 января дома против ярославского "Локомотива".