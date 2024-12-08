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"Барыс" всухую проиграл восьмой подряд матч КХЛ

Астанчане уступили санкт-петербургскому СКА со счётом 1:0.

Вчера, 22:46
АВТОР
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hcbarys.kz Вчера, 22:46
Вчера, 22:46
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Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Камалов, Бочаров-Николишин-Сетдиков; Хохлов-Данияр, Асетов-Омирбеков-Бурдасов; Королев-Оразов, Савицкий-Логвин-Муратов; Гайтамиров-Бутенко, Кайыржан-Рахманов-Оспанов.

Первый период минимально выиграли хозяева, во втором и третьем они смогли довести всё до победы — 1:0. Гости проиграли восьмой матч подряд.

17 декабря "Барыс" в гостях встретится с московским "Динамо".

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