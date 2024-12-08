"Барыс" всухую проиграл восьмой подряд матч КХЛ
Астанчане уступили санкт-петербургскому СКА со счётом 1:0.
Вчера, 22:46
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Вчера, 22:46Вчера, 22:46
144Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Камалов, Бочаров-Николишин-Сетдиков; Хохлов-Данияр, Асетов-Омирбеков-Бурдасов; Королев-Оразов, Савицкий-Логвин-Муратов; Гайтамиров-Бутенко, Кайыржан-Рахманов-Оспанов.
Первый период минимально выиграли хозяева, во втором и третьем они смогли довести всё до победы — 1:0. Гости проиграли восьмой матч подряд.
17 декабря "Барыс" в гостях встретится с московским "Динамо".
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