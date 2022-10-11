"Барыс" всухую проиграл аутсайдеру в КХЛ

Фото: sports.kz

В Континентальной хоккейной лиге астанинский "Барыс" разгромно проиграл китайскому "Куньлунь Ред Стар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб находился на шестом месте Восточной конференции, китайский занимал предпоследнее на Западе.

В первом периоде в воротах астанчан побывали три безответные шайбы. Во второй части игры гости увеличили разрыв до пяти и смогли удержать счёт до финальной сирены. Итог встречи - 0:5.

13 октября "Барыс" в Астане сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.