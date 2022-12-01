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"Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ Сегодня, 21:49
143
Сегодня, 21:49
143

"Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал подборку самых результативных матчей в истории лиги. В этом рейтинге лидирует "Барыс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Самым результативным матчем в истории КХЛ является встреча "Барыса" и "Витязя", закончившаяся со счётом 11:6 в пользу казахстанской команды.

Матч-рекордсмен по количеству заброшенных шайб прошёл в первом сезоне чемпионата КХЛ - 4 января 2009 года в Астане.

Топ-5 самых результативных матчей в истории КХЛ:

1. "Барыс" - "Витязь" - 11:6
2. "Витязь" - "Динамо" Минск - 9:6
3. "Салават Юлаев" - "Сочи" - 11:3
4. "Динамо" Москва - Трактор - 7:6 ОТ
5. "Динамо" Рига - Локомотив - 4:8

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#хоккей #спорт #КХЛ
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:49
143
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