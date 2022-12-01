"Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал подборку самых результативных матчей в истории лиги. В этом рейтинге лидирует "Барыс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Самым результативным матчем в истории КХЛ является встреча "Барыса" и "Витязя", закончившаяся со счётом 11:6 в пользу казахстанской команды.

Матч-рекордсмен по количеству заброшенных шайб прошёл в первом сезоне чемпионата КХЛ - 4 января 2009 года в Астане.

Топ-5 самых результативных матчей в истории КХЛ:

1. "Барыс" - "Витязь" - 11:6

2. "Витязь" - "Динамо" Минск - 9:6

3. "Салават Юлаев" - "Сочи" - 11:3

4. "Динамо" Москва - Трактор - 7:6 ОТ

5. "Динамо" Рига - Локомотив - 4:8