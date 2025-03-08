"Барыс" в серии буллитов уступил "Металлургу"
Встреча проходила в ледовом дворце "Южный лёд"
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В первом матче игрового дня чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3х3 "Барыс" в серии буллитов уступил лидеру дивизиона "Металлургу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".
Встреча проходила в ледовом дворце "Южный лед" в Москве и завершилась со счётом 5:4 в пользу россиян.
Свои снайперские счета пополнили Руслан Оспанов, Станислав Александров, Вячеслав Колесников и Али Касенов.
"Металлург" - "Барыс" 5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
1:0 – 01:33 – Чурляев (Варфоломеев)
1:1 – 03:15 – Оспанов (Колесников)
1:2 – 05:23 – Александров (Колесников)
2:2 – 10:37 – Гончар (Марченков)
2:3 – 12:03 – Колесников (Касенов)
2:4 – 13:03 – Касенов Б
3:4 – 19:11 – Варфоломеев (Чурляев)
4:4 – 20:13 – Полукаров (Шмелёв)
5:4 – 21:00 – Варфоломеев Б
Вратари: Кузьменко– Калмыков
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