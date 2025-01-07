"Барыс" закрыл короткую домашнюю серию встречей с "Автомобилистом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу астанинского хоккейного клуба.

Впервые в КХЛ сыграл выпускник ДЮСШ "Барыс" Николай Шульга. После выступления на молодёжном чемпионате мира вернулся в состав Бейбарыс Оразов.

Счёт в игре был открыт на исходе четвёртой минуты, когда Алексей Бывальцев быстрее всех сориентировался в ситуации и поразил цель броском из-за ворот. Хозяева ответили на это контрвыпадом, на острие которого оказался Кирилл Савицкий. 84-й номер, казалось бы, всё делал наверняка, но в последний момент "Автомобилист" спас Владимир Галкин.

Голевую засуху астанчан прервал Адиль Бекетаев, реализовавший большинство в середине второго перерыва. Правда, ещё до перерыва гости ответили своей реализацией лишнего – автором гола стал Семён Кизимов. Никита Сетдиков спас астанчан от поражения в основное время. В овертайме хозяева создали три убойных момента, но больше переиграть Галкина не получилось. А в серии буллитов точнее были игроки "Автомобилиста". Итог встречи 2:3 в пользу россиян.

9 января подопечные Галыма Мамбеталиева в Тольятти сыграют с "Ладой".