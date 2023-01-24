Фото: hcbarys.kz

В заключительном матче выездной серии "Барыс" в овертайме уступил "Металлургу", передаёт BaigeNews.kz.

Тренерский штаб астанчан сделал только одно изменение в составе. В четвёртой паре обороны вместо Эмиля Нургалиева вышел Тамирлан Гайтамиров.

В первом отрезке зрители увидели лишь одно взятие ворот. Адиль Бекетаев отличной передачей от своих ворот нашёл на чужой синей линии Джереми Бракко, и форвард своего шанса не упустил. Стоит отметить, что первый пас в этой атаке сделал Юлиус Гудачек. "Металлург" ответил в дебюте второго периода – Андрей Чибисов броском с неудобной руки застал врасплох голкипера гостей.

Победитель встречи определился в овертайме. Хозяева смогли вырвать победу при игре в отложенном большинстве – отличился Денис Зернов. 25 января подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Северсталь".

"Металлург" – "Барыс" 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 07:20 – Бракко (Бекетаев, Гудачек)

1:1 – 20:25 – Чибисов (Кошелев, Карри)

2:1 – 62:27 – Зернов (Голдобин, Майе)

Вратари: Кошечкин – Гудачек.