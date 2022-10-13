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"Барыс" уверенно победил после позорного поражения в КХЛ
ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Сегодня, 13 октября, подопечные Андрея Скабелки встречались с "Адмиралом" из Владивостока.
Казахстанской команде нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками от предыдущего разгромного поражения, которое она потерпела от китайского "Куньлуня" со счетом 0:5.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:1.
Егор Шалапов вывел хозяев вперед на десятой минуте. А на 15-й закрепил успех Алихан Асетов. Гости отыграли одну шайбу в середине третьего периода, отличился Евгений Лисовец, но вскоре опять уступили в два гола. На 51-й минуте точку во встрече поставил Энтони Луис.
Следующий матч "Барыс" проведет 15 октября на своей арене против хабаровского "Амура". В 18 матчах казахстанский клуб набрал 19 очков и поднялся на четвертое место Восточной конференции.
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