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ХК "Барыс" Вчера, 23:14
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Фото: ХК "Барыс"

"Барыс" уверенно победил после позорного поражения в КХЛ

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сегодня, 13 октября, подопечные Андрея Скабелки встречались с "Адмиралом" из Владивостока.

Казахстанской команде нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками от предыдущего разгромного поражения, которое она потерпела от китайского "Куньлуня" со счетом 0:5. 

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:1.

 

Егор Шалапов вывел хозяев вперед на десятой минуте. А на 15-й закрепил успех Алихан Асетов. Гости отыграли одну шайбу в середине третьего периода, отличился Евгений Лисовец, но вскоре опять уступили в два гола. На 51-й минуте точку во встрече поставил Энтони Луис.

Следующий матч "Барыс" проведет 15 октября на своей арене против хабаровского "Амура". В 18 матчах казахстанский клуб набрал 19 очков и поднялся на четвертое место Восточной конференции. 

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#хоккей #Барыс ХК
Журналист
Вчера, 23:14
368
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