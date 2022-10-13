"Барыс" уверенно победил после позорного поражения в КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сегодня, 13 октября, подопечные Андрея Скабелки встречались с "Адмиралом" из Владивостока.

Казахстанской команде нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками от предыдущего разгромного поражения, которое она потерпела от китайского "Куньлуня" со счетом 0:5.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:1.