"Барыс" сотворил вторую подряд сенсацию в КХЛ

Астанинский "Барыс" в выездном матче КХЛ выиграл у новосибирской "Сибири" со счетом 3:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) — Бекетаев-Данияр, Жафяров-Николишин-Бурдасов; Камалов-Хохлов, Панюков-Омирбеков-Асетов; Гайтамиров-Бутенко, Бочаров-Бойко-Сетдиков; Королев-Оразов, Муратов-Логвин-Рахманов.

"Первый период остался за гостями благодаря шайбе Адиля Бекетаева, во втором россияне счет сравняли, все решала заключительная двадцатиминутка, где Антон Бурдасов принес вторую подряд победу казахстанцам над фаворитом, итог подвел Иван Николишин — 3:1", - сообщает спортивный портал.

29 октября "Барыс" дома примет китайский "Куньлунь Ред Стар".