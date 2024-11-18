"Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграл с "Сочи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

В первом периоде казахстанцы забили две шайбы за 26 секунд, отличились Алихан Омирбеков и Кирилл Савицкий, россияне быстро сократили разрыв. Во второй части игры Никита Сетдиков вернул перевес гостей, затем хозяева выровняли положение, а Кирилл Панюков вновь склонил его в пользу "барсов". Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам вырвать победу – 6:3.

20 ноября "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".