"Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
141Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграл с "Сочи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.
В первом периоде казахстанцы забили две шайбы за 26 секунд, отличились Алихан Омирбеков и Кирилл Савицкий, россияне быстро сократили разрыв. Во второй части игры Никита Сетдиков вернул перевес гостей, затем хозяева выровняли положение, а Кирилл Панюков вновь склонил его в пользу "барсов". Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам вырвать победу – 6:3.
20 ноября "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".
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