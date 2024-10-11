"Барыс" сотворил сенсацию после пяти подряд поражений в КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитом был российский коллектив, а казахстанский шёл на серии из пяти поражений подряд.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Даниила Апалькова, во втором ничего не изменилось. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели всё до победы – 1:0.

16 октября "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев".

Сообщалось, что генеральный директор ХК "Барыс" Борис Иванищев подал в отставку. Эту должность он занимал с мая 2018 года. Как эти изменения повлияют на команду, читайте в нашем материале.

В этом сезоне команда из Астаны выступает хуже некуда. Астанчане располагаются на последней, 12-й строчке, турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.