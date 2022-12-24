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sports.kz Сегодня, 19:48
302
Сегодня, 19:48
302
Фото: sports.kz

"Барыс" сотворил предновогоднее чудо в матче с "Автомобилистом"

Астанинский "Барыс" выиграл последний домашний матч Континентальной хоккейной лиги в сезоне, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятом месте Восточной конференции лиги, а российский "Автомобилист" её возглавлял.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Грант-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Ножье-Бекетаев, Савицкий-Шапю-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Шестаков-Петухов; Шайхмедденов-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шевченко.

Хозяевам удалось забить быстрый гол усилиями Кирилла Савицкого, а затем они пропустили трижды, тем не менее, за три минуты концовки второй части игры казахстанцы отыгрались усилиями Майкла Шапю и Никиты Михайлиса. 

Всё решала заключительная двадцатиминутка, где Егор Петухов сумел вывести свою команду вперед, однако на это соперник ответил быстро и перевел действо в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы — 5:4.

26 декабря "Барыс" на выезде встретится с омским "Авангардом".

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#спорт #хоккей
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:48
302
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